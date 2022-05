Verontwaardigde reacties op geweld bij begrafenis Al Jazeera-journalist

Ook in de Verenigde Staten wordt het geweld veroordeeld. Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, noemt de beelden verontrustend. Volgens haar zou de aandacht uit moeten gaan naar "het herdenken van een opvallende journalist die om het leven is gekomen". "We betreuren het verstoren van wat een vredige uitvaart had moeten zijn." De Amerikaanse president Biden roept op tot nader onderzoek.

Shireen Abu Akleh (51) was een van de eerste verslaggevers van Al Jazeera. Ze werd woensdag in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever doodgeschoten.

Ooggetuigen en haar werkgever Al Jazeera zeggen dat Israëlische militairen gericht op haar hebben geschoten. Israël zegt dat ze bij een schotenwisseling is omgekomen en dat het onduidelijk is of ze door Israëlische militairen of Palestijnen is geraakt.