Treurige ambiance voor Glory's goedmakertje; hoe nu verder na de rellen in Hasselt?

In een 'geheime' sporthal in een Nederlandse provinciestad wordt vanmiddag om 15.00 uur het eerste Glory-evenement gehouden sinds de rellen in Hasselt. De exacte locatie wordt niet publiekelijk bekendgemaakt en de gevechten zijn alleen te zien voor de mensen die een kaartje of een pay-per-view hadden gekocht voor het gestaakte vechtsportgala van maart. Een goedmakertje van Glory.

De zaal zal leeg blijven. Alleen wat productiemedewerkers van Glory en familieleden van de vechters zullen aanwezig zijn. In deze treurige ambiance hoopt Glory het geschonden blazoen weer wat op te poetsen.

Want de toekomst van de kickboksbond is momenteel ongewis. Een evenement dat in samenwerking met de bond Enfusion volgend weekend in Antwerpen zou plaatsvinden, kreeg geen vergunning van de lokale autoriteiten. Er staan voor de rest van het jaar nog geen evenementen gepland. Wanneer zien we Rico Verhoeven en Badr Hari weer in actie?

Idioten zonder hersens

Kickbokser Tarik Khbabez is een van de vechters die vanmiddag in actie komt op het goedmaak-evenement. De 30-jarige Hagenaar, die onder Marokkaanse vlag vecht, volgde de gebeurtenissen in Hasselt twee maanden geleden vol afgrijzen voor de televisie.

"Ik werd er emotioneel en agressief van", vertelt Khbabez. "Ik zag mijn hele toekomst vervliegen door een stelletje hooligans. Het zijn gewoon idioten zonder hersens die onze sport kapotmaken."

Khbabez zag al voor zich hoe de sport zou terugvallen naar de situatie in de beginjaren van zijn carrière. "Toen had kickboksen een crimineel imago en was het in veel gemeentes niet toegestaan om gala's te organiseren. Ik was bang dat we zouden terugkeren naar die tijd."

Bekijk de ongeregeldheden in Hasselt in onderstaande tweet.