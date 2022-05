Rotterdam herdenkt bombardement met de namen van de slachtoffers

Rotterdam herdenkt vandaag het bombardement van 14 mei 1940. Voor het eerst staan de namen van de slachtoffers centraal.

Een maand geleden publiceerde het Stadsarchief Rotterdam samen met stichting Voorouder een lijst met de 1164 doden die tussen 10 en 14 mei 1940 in de stad vielen: burgers en Nederlandse en Duitse militairen.

Vanochtend om 09.00 begon uur oud-burgemeester Ivo Opstelten in de Laurenskerk met het noemen van de namen van de 705 burgerslachtoffers. Na zonsondergang worden diezelfde namen geprojecteerd op de gevel van de nieuwe woontoren OurDomain aan de Blaak.

De centrale herdenking van het bombardement is aan het begin van de middag op Plein 1940 bij het beeld De verwoeste stad van Ossip Zadkine. Er wordt gesproken door stadsdichter Anne Vegter en burgemeester Aboutaleb. De kerkklokken in Rotterdam luiden van 13.29 tot 13.39 uur. Om die tijd was in 1940 het bombardement.

Als ratten in de val

Dat er 82 jaar na het bombardement eindelijk een officiële namenlijst is, is voor nabestaanden van groot belang. "Ik heb nooit zeker geweten of het verhaal over mijn overgrootvader klopte", zegt Casper Perfors (41) bij Rijnmond. Zijn overgrootvader Hermanus Hendrik Perfors, toen toevallig ook 41 jaar oud, was een van de 37 mensen die in 1940 in de gevangenis zaten aan de Noordsingel. Bij het bombardement kwamen zij samen met vijf gevangenismedewerkers om het leven.

In de familie was het verhaal van zijn overgrootvader altijd taboe. Perfors: "Mijn vader vroeg er vaak naar, maar het is altijd verzwegen. Tot het overlijden van mijn opa. Een familielid vertelde dat mijn overgrootvader was opgepakt voor het stelen van lood en koper om dat bij een metaalhandel in te leveren voor een paar centen." Dit vergrijp is de reden voor zijn detentie en indirect dus ook de oorzaak van zijn dood.

Door de nieuwe lijst van burgerslachtoffers is zijn overgrootvader van statistisch gegeven een mens geworden, zegt Perfors. "Er is nu tastbaar bewijs dat het zo geweest is. Ik kan het nu ook afsluiten."