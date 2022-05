Vrouwen Twente zijn het grote Ajax en PSV (bijna) wéér de baas: 'Vechten voor elkaar'

"We vechten écht voor elkaar", verklaart Marisa Olislagers deels het succes van haar team. "Het klinkt als een cliché, maar we zijn echt een team. We werken hard voor elkaar en dat zie je in de wedstrijden."

FC Twente domineert sinds jaar en dag het vrouwenvoetbal in Nederland. De ploeg van trainer Robert de Pauw is met zeven titels niet alleen recordkampioen, maar kan zaterdag in de Grolsch Veste tegen PSV ook haar titel prolongeren.

Het duel tussen FC Twente en PSV in de Grolsch Veste is vanaf 13:55 uur te volgen via deze livestream op NOS.nl, de NOS-app en in een extra uitzending op NPO 1.

Wie een blik werpt op de selecties van Ajax en PSV komt al snel bekende Oranje-namen tegen: Sherida Spitse, Stefanie van der Gragt, Victoria Pelova (allen Ajax) en Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg, Janou Levels, Desiree van Lunteren (allen PSV).

Het is een publiek geheim dat de twee clubs met een groter budget werken dan FC Twente. Als puntje bij paaltje komt is geld dus ook in het vrouwenvoetbal niet alles. Olislagers: "Het is teamwork. We hebben veel doelpunten erin liggen en dus ook veel kwaliteit. Maar we doen het samen en dát is onze kwaliteit."

Dankbaar

Dat is ook precies wat trainer De Pauw, die na één seizoen alweer afscheid neemt van FC Twente, ziet als hij naar zijn ploeg kijkt. "Ze gaan voor elkaar door het vuur. Bij tegenslagen of verdriet. De een staat voor de ander klaar", zegt De Pauw.

Of zijn ploeg er klaar voor is? "Absoluut. Ik zie gedrevenheid, passie en energie. Ze zijn verschrikkelijk gretig om die wedstrijd te spelen. Voor een trainer is dat genieten, daar ben ik dankbaar voor."