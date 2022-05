Meest gestreamde artiest ter wereld, maar waarom hoor je Bad Bunny hier niet?

Grote kans dat je wel eens gehoord hebt van Taylor Swift of Ed Sheeran. Toch komen ze qua aantallen streams niet in de buurt van Bad Bunny. De latin-artiest uit Puerto Rico haalde deze week met zijn album Un Verano Sin Ti 183 miljoen streams binnen 24 uur, een record. Toch hoor je in Nederland amper iets over deze eclectische superster uit Puerto Rico. FunX-dj Fernando Halman heeft wel een verklaring.

"De latin-sound is al heel lang booming. Mensen zoals Bad Bunny, dat zijn iconen. Ze verkopen stadions uit. Omdat je niet wordt blootgesteld aan de muziek, denk je dat het heel klein is, maar ze zijn huge," zegt Halman.

Zijn muziek is een soort mix van latin trap en reggaeton met invloeden uit de pop- en rockmuziek. Behalve zanger is hij ook acteur. Hij speelde in Narcos Mexico en heeft nu de hoofdrol in de aankomende Marvel-film El Muerto.

Ik vind dat radio's een afspiegeling moeten zijn van waar we in Nederland op losgaan.

Dat veel Nederlanders nog nooit van Bad Bunny gehoord hebben, ligt volgens Halman ook aan de radiostations. "Er zijn er niet veel die hem draaien, waardoor zijn muziek niet bekend is bij het grote publiek hier in Nederland," denkt Halman.

"We zijn heel erg geprogrammeerd om in hokjes te denken: 'Nee, wij draaien alleen maar dit'. De reden dat FunX zo populair is geworden, is omdat wij ruimte geven aan genres die normaal gesproken niet gedraaid worden. Ik vind dat de radio meer een afspiegeling moeten zijn van wat er leeft. Als nummers te groot worden en je kan er niet meer omheen, dan worden radiostations min of meer geforceerd het te draaien. Kijk maar naar de zomerhit Danza Kuduro, dat is een nummer dat ze normaal niet zouden draaien, maar wij deden dat allang."

In het nachtleven hoor je de superster meer en hij was een paar jaar terug de hoofdact op het latin-festival Pal Mundo. Toch merk je dat ook de nachtclubs voorzichtig zijn met dit genre. Nachtburgemeester van Amsterdam, Ramon de Lima, heeft er een verklaring voor: "Programmeurs van populaire clubs kijken naar wat in track is. In Nederland is hij qua streaming nog niet populair, uiteindelijk reageren clubs daarop."

Ook hij denkt dat de sleutel onder meer ligt bij radiostations: "Daarom heb je mensen nodig zoals Fernando, om programmeurs bij de radio en evenementen kennis te laten maken met andere muziek. Op die manier krijg je diversiteit in de nacht, en zo ook overdag."