Grapperhaus blijft aan, coronaboetes mogelijk niet meer op strafblad

Vrij snel nadat hij woensdagavond in de Kamer aan het woord kwam betuigde Grapperhaus, net als vorige week, spijt. De minister zei dat in de voorbereiding van zijn huwelijk alles was gedaan om de regels na te leven, maar dat hij zich op de avond van de bruiloft zelf had laten meeslepen. "Ik heb het verkeerd ingeschat. Ik heb mezelf verkeerd ingeschat. Het is niet goed gegaan", aldus Grapperhaus, die daarna zichtbaar emotioneel werd en brak.

Dat de geloofwaardigheid van Grapperhaus een deuk heeft opgelopen onderschrijven vrijwel alle partijen, maar een meerderheid gunt de minister een kans die deuk te herstellen. Daarbij heeft de minister wel moeten beloven dat hij gaat kijken of mensen die een coronaboete krijgen dat niet in een strafblad terugzien.

Maar overtreders die anderen in het gezicht spugen, agressief zijn of met opzet coronaregels aan hun laars lappen, hoeven er niet op te rekenen dat de aantekening uit het strafblad verdwijnt, benadrukt het kabinet.

Het kabinet zal - na aandringen van de Kamer - onderzoeken of een coronaboete niet meer automatisch in een strafblad komt. SP-leider Marijnissen vindt het "niet proportioneel" als overtreders door zo'n aantekening mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen als ze een nieuwe baan vinden.

Van een meerderheid in de Kamer kreeg Grapperhaus het vertrouwen, maar niet voordat zowel oppositie-als coalitiepartijen felle kritiek hadden geuit. Volgens zijn eigen partij, het CDA, had hij het goede voorbeeld moeten geven. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff sprak van een flinke "impact" op "gezag en geloofwaardigheid". D66-leider Jetten begeep de verontwaardiging in de samenleving goed, nu de minister "zijn bruiloft wel vierde, waar veel anderen dat noodgedwongen hadden uitgesteld".

Voor de oppositiepartijen, behalve de SGP, waren de antwoorden van Grapperhaus niet overtuigend.

PVV-leider Wilders zei dat Grapperhaus wel kan vinden dat hij nog gezag heeft, "maar u heeft het niet. Denkt u daar nog eens over na. Nederland kan zich geen minister van Justitie veroorloven die het vertrouwen kwijt is", aldus Wilders.

Forum voor Democratie-leider Baudet ziet in de gang van zaken het bewijs dat het kabinet de strenge coronamaatregels zelf eigenlijk ook niet meer steunt. "Het virus is ook niet zo levensgevaarlijk als we dachten." Baudet denkt dat Grapperhaus dat eigenlijk met hem eens is. "Anders had hij nooit zijn zeer op leeftijd zijnde schoonmoeder aan de arm genomen en in gevaar gebracht."

Grapperhaus spreekt tegen dat hij er zo over denkt. "De meeste mensen houden zich aan maatregelen. Mijn tekort schieten mag het belang van die maatregelen niet doorkruisen." Ik wil aan de mensen laten zien dat het beleid echt belangrijk is om dat levensgevaarlijke virus eronder te krijgen."

Geloofwaardigheid kabinet

Pvda-leider Asscher, de indiener van de motie, vindt dat het hele kabinet een geloofwaardigheidsprobleem heeft. De vraag is volgens hem hoe het kabinet dat vertrouwen gaat herstellen. "Het gezag van dit kabinet is aangetast. Het is keihard tegen de samenleving, maar zacht voor zichzelf. Dat steekt."

Premier Rutte begrijpt het als er mensen zijn die naar de foto's van het huwelijk van minister Grapperhaus kijken en nog niet vinden dat het kabinet en de minister weer geloofwaardig zijn. Maar Rutte is ervan overtuigd dat Grapperhaus het vertrouwen kan herstellen. "Gezag zit in meer factoren, het zit 'm ook in de persoon. Ik ben onder de indruk met welk gezag de minister zijn werk doet."

