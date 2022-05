Vakbonden eisen 150 miljoen voor schade door langdurige coronaklachten

Met het fonds krijgen "de helden die hun gezondheid opofferden eindelijk de erkenning voor hun situatie", zo valt te lezen in een brief aan ministers Van Gennip (Sociale Zaken), Helder (Langdurige Zorg), Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Onderwijs).

Concreet willen de bonden dat het kabinet een regeling treft die vergelijkbaar is met de bestaande regelingen voor asbest- en OPS-slachtoffers, met een maximale vergoeding van 22.000 euro per slachtoffer. Het kabinet zou de benodigde 150 miljoen euro moeten reserveren in de Voorjaarsnota.

In december berichtte de NOS over duizenden zorgmedewerkers die met langdurige coronaklachten thuiszitten. Later werd duidelijk dat zeker 500 van hen al bijna op de ontslaggrens zitten, doordat ze twee jaar ziek zijn. Aan honderden zorgmedewerkers is ontslag aangezegd door hun werkgever, bleek enkele weken geleden.

Volgens de bonden is er in de coronacrisis te weinig gedaan om de gezondheid van zorgmedewerkers en onderwijspersoneel te beschermen. "De overheid is medeverantwoordelijk voor wat er allemaal misging bij de RIVM-richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Medewerkers van beide sectoren zijn volgens FNV en AOb in een kwetsbare positie geplaatst. "Tijdens de eerste lockdown draaide de noodopvang en het onderwijs aan kwetsbare kinderen gewoon door", zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. Dat terwijl er "wanbeleid is gevoerd over ventilatiesystemen in het onderwijs en de kinderopvang", voegt Jong daaraan toe. "Werkgevers, RIVM en de overheid verwijzen constant naar elkaar en nemen geen verantwoordelijkheid", stelt ze.

FNV vindt dat dit probleem onderdeel moet zijn van de parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie. "We zien daarnaast met lede ogen aan dat de gesprekken op de verschillende ministeries over een tegemoetkomingsfonds al geruime tijd op niets uitlopen."