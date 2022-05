Auto rijdt van Spaanse Trappen in Rome, bestuurder opgepakt

De Italiaanse politie heeft een man opgepakt die in Rome met een auto van de wereldberoemde Spaanse Trappen is gereden. Hij werd aangehouden op de internationale luchthaven van Milaan toen hij de Maserati inleverde bij een autoverhuurbedrijf, meldt de politie van Rome.

Het gaat om een 37-jarige Saudiër. Hij wordt beschuldigd van het beschadigen van cultureel erfgoed. Het incident was in de nacht van dinsdag op woensdag en is vastgelegd door bewakingscamera's.