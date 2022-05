Corona grijpt om zich heen in Noord-Korea: 21 doden, honderdduizenden ziek

De uitbraak van het coronavirus in Noord-Korea neemt steeds grotere proporties aan. Gisteren meldde het land de eerste doden en tienduizenden zieken, vandaag zijn daar volgens staatspersbureau KCNA 21 doden en bijna 175.000 mensen met koorts bij gekomen.

Sinds eind april zijn er volgens het land meer dan een half miljoen mensen ziek geworden. Slechts van enkelen is officieel vastgesteld dat zij corona hadden, omdat de Noord-Koreanen nauwelijks een testinfrastructuur hebben. 280.000 mensen zitten in isolatie, 244.000 zijn hersteld.

Donderdag erkende het gesloten land voor het eerst dat iemand een coronabesmetting had opgelopen. Leider Kim Jong-un kondigde de nationale noodtoestand af en stelde voor het hele land een lockdown in. Volgens KCNA zei hij vandaag dat de virusuitbraak een grote ramp is, maar ook dat het land de crisis te boven zal komen.