Syrië meldt doden door Israëlische luchtaanval

Syrische staatsmedia melden dat bij een Israëlische luchtaanval op Syrië vijf doden zijn gevallen, onder wie een burger. Ook zouden zeven mensen gewond zijn geraakt. Van Israëlische zijde is niet op de berichten gereageerd.

De raketten kwamen volgens staatspersbureau SANA neer bij de plaats Masyaf, in het westen van het land. Enkele zouden door de Syrische luchtafweer zijn neergeschoten. Volgens de Syriërs veroorzaakten de raketten natuurbranden en is er materiële schade, maar wat er precies is geraakt, is niet bekendgemaakt.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de situatie in Syrië in de gaten houdt en zich baseert op lokale bronnen, meldt dat onder de doden vier militairen zijn onder wie een luitenant. Doelwit van de Israëliërs zouden wapendepots en commandoposten van Iraanse milities zijn geweest.

Het Israëlische leger heeft zoals gebruikelijk niet op de berichten gereageerd. De afgelopen jaren voerde Israël honderden van dit soort aanvallen uit op doelen in Syrië, maar zegt daar vrijwel nooit iets over. In algemene zin heeft Israël meermaals aangegeven dat aanvallen zoals deze in Syrië gericht zijn tegen door Iran gesteunde milities, zoals Hezbollah.