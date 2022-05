Djokovic blijft nummer één na winst in meeslepend gevecht met Auger-Aliassime

Novak Djokovic heeft de halve finales van het masterstoernooi in Rome bereikt en blijft hierdoor de nummer één van de wereldranglijst. De Serviër won op het Italiaanse gravel van de Canadese nummer negen van de wereld Félix Auger-Aliassime met 7-5, 7-6 (1). Djokovic zou bij verlies de eerste plek weer verliezen aan Daniil Medvedev. Het duel met Auger-Aliassime - de eerste pas tussen beide toppers - leverde een mooi gevecht op. Op de beslissende momenten bleek de vijfvoudig kampioen van Rome (in elf finales) net wat beter.

Auger-Aliassime geeft niet op Djokovic won met een fraaie forehand de eerste set en kwam in set twee met een prachtige lob op 4-2. In de tweede set kreeg Djokovic op 5-2 een matchpoint, maar Auger-Aliassime knokte zich terug in de wedstrijd en dwong met meeslepend tennis van hoog niveau zelfs een tiebreak af. In de tiebreak sloeg Djokovic na een rally van 26 slagen toe met een geslaagd dropshot en denderde door naar 6-1. Op zijn eerste matchpoint was het direct raak.

Félix Auger-Aliassime knokt in de kwartfinales in Rome. - AFP

In de halve finales stuit Djokovic op Casper Ruud, die in de tweede ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Boric van de Zandschulp. De als vijfde geplaatste Noor was in twee spannende sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov (13), die donderdagavond nog titelverdediger Rafael Nadal naar huis had gestuurd: 7-6 (9), 7-5. De andere halve finale gaat tussen Stefanos Tsitsipas (4) en Alexander Zverev (2). Tsitsipas won met 7-6 (5), 6-2 van de Italiaan Jannik Sinner. Eerder op de dag was Zverev in twee sets te sterk voor de Chileen Cristian Garín: 7-5, 6-2.