Vroege exit Plísková geeft Williams goede papieren bij recordjacht

Bij de vrouwen is de als eerste geplaatste Karoliná Plísková op de US Open al in de tweede ronde gesneuveld. De Tsjechische dwong heel weinig af tegen Caroline Garcia (1-6, 6-7).

Alleen in de tweede set had de nummer drie van de wereld een korte opleving. Een 4-2 achterstand werd omgebogen in een 5-4 voorsprong, maar twee setpunten werden daarna door de Française overleefd. In de tiebreak was Garcia vervolgens oppermachtig.

En er waren meer verrassingen tijdens de tweede ronde. Zo versloeg de Amerikaanse Ann Li, die eerder nog te sterk was voor Arantxa Rus, nu de als dertiende geplaatste Alison Riske (6-0, 6-3).

Voor Markéta Vondrousová is het toernooi ook na twee ronden al voorbij. De Tsjechische nummer negentien van de wereld, in 2019 nog finaliste op Roland Garros, had weinig in te brengen tegen Aljaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland (1-6, 2-6).

Williams hoogst geplaatste speelster

Serena Williams (ATP-8) is nu de hoogst geplaatste speelster die nog actief is in het toernooi.

Maar ook de bijna 39-jarige Amerikaanse, die in New York het recordaantal van 24 grandslamzeges van Margaret Court hoopt te evenaren, heeft na de coronastop nog niet haar beste vorm gevonden.

Williams verloor haar laatste vier finales op een grandslamtoernooi, waaronder die tegen Bianca Andreescu in New York een jaar geleden.

In de eerste ronde in New York versloeg ze haar landgenote Kristie Ahn met 7-5, 6-2. Dat betekende haar 102de US Open-overwinning waarmee ze een record vestigde.