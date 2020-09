Snelle exit voor eerste geplaatste Plísková op US Open, Osaka wel soepel door

Karoliná Plísková - ANP

Bij de vrouwen is de als eerste geplaatste Karoliná Plísková op de US Open al in de tweede ronde gesneuveld. De Tsjechische dwong heel weinig af tegen Caroline Garcia (1-6, 6-7). Alleen in de tweede set had de nummer drie van de wereld een korte opleving. Een 4-2 achterstand werd omgebogen in een 5-4 voorsprong, maar twee setpunten werden daarna door de Française overleefd. In de tiebreak was Garcia vervolgens oppermachtig. Oud-winnaressen ronde verder Naomi Osaka drong makkelijk door tot de derde ronde. De winnares van 2018 had het karwei tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-74) in iets meer dan een uur al geklaard: 6-1, 6-2.

Naomi Osaka - Pro Shots

De als vierde geplaatste Osaka speelde met een bandage om haar been, maar leek geen last te hebben van de hamstringblessure die haar vorige week tijdens het toernooi van Cincinnati de finale tegen Viktoria Azarenka kostte, Ze kwam met 5-0 voor en brak Giorgi ook direct in set twee. Angelique Kerber, eveneens oud-winnares in New York (2016), haalde ook de derde ronde. De Duitse, als zeventiende geplaatst, deed dat ten koste van haar landgenote Anna-Lena Friedsam, de nummer 109 van de wereld: 6-3, 7-6 (6). Meer verrassingen De uitschakeling van Plísková was niet de enige verrassing in de tweede ronde. Zo versloeg de Amerikaanse Ann Li, die eerder nog te sterk was voor Arantxa Rus, nu de als dertiende geplaatste Alison Riske (6-0, 6-3). Voor Markéta Vondrousová is het toernooi ook na twee ronden al voorbij. De Tsjechische nummer negentien van de wereld, in 2019 nog finaliste op Roland Garros, had weinig in te brengen tegen Aljaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland (1-6, 2-6).

Markéta Vondrousová - ProShots