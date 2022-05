Zeker 27 doden bij grote brand in kantoorgebouw New Delhi

Zeker vijftig mensen zijn uit het drie verdiepingen tellende gebouw gered. Inmiddels is de brand in het gebouw geblust.

Bij een grote brand in een kantoorgebouw in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens de lokale brandweer meerdere gewonden gevallen.

Doden bij grote brand in kantoorgebouw New Delhi - NOS

De West-Bengaalse minister spreek op Twitter van een "tragisch incident". Ze zegt "extreem geschokt en bedroefd te zijn door het plotselinge nieuws van het verlies van een groot aantal levens" en bidt voor een snel herstel van de gewonden.

Reddingswerkers hebben de eerste twee verdiepingen van het gebouw doorzocht en zijn nu bezig met de derde. Het dodental kan nog oplopen.

Op beelden van Republic World is te zien hoe mensen worden gered door de hulpdiensten. Anderen gebruiken touw om zichzelf in veiligheid te brengen. Het is niet duidelijk of en hoe veel mensen er nog vastzitten in het pand.

De eigenaar van het gebouw is aangehouden door de politie.