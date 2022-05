Jezidi's in tentenkampen in Noord-Irak: 'Wij gaan van genocide naar suïcide'

Veel jezidi's zijn naar Europa en Australië gevlucht. "In Nederland wonen er zo'n 5000", zegt Wahab Hassoo. Hij is geboren en getogen in Sinjar. In 2012 kwam hij naar Nederland. Al jaren is hij actief in de jezidi-gemeenschap. "Hulpgoederen voor Irak en traumaverwerking", zegt hij over zijn inspanningen. "Zodra iemand iets nodig heeft, staan we voor ze klaar."

Het verwerken van trauma's is volgens Hassoo makkelijker in Nederland. "In Irak zitten ze nog altijd in een tent. Jezidi's voelen zich daar door de overheid vergeten. De hulp schiet tekort in de kampen. Hoe kan je iemand helpen om van een trauma af te komen als ze in zo'n tent leven? Dat is op zichzelf al een trauma."

Geen toekomst

Hassoo ziet geen toekomst voor jezidi's in Irak. "Gezien de huidige situatie zal het land de komende twintig jaar niet vooruitgaan. Ook als je kijkt naar de geschiedenis en wat er zich heeft afgespeeld: duizenden jezidi's zijn vermoord. Dat blijft zich herhalen en is heel verdrietig. Irak was ooit ons land."

Hij zou graag zien dat meer jezidi's in Nederland worden hervestigd. "Help deze kwetsbare groep op een eerlijke manier gezien wat ons is aangedaan, onder anderen door Europese en Nederlandse terroristen. Wij hebben recht op een veilig leven en een veilig bestaan. We zijn slachtoffer geworden van grote politieke machten."