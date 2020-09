Djokovic na één moeizame set op stoom, Tsitsipas nog altijd schadevrij

Tsitsipas kreeg de zege niet cadeau van de aanvallend spelende Amerikaan die zijn grandslamdebuut maakt in New York. Cressy verscheen herhaaldelijk aan het net en maakte daar 52 punten.

Djokovic wist tot nu toe al zijn partijen dit kalenderjaar te winnen. En gezien de vele afwezigen in New York krijgt de mondiale nummer één de uitgelezen mogelijkheid die reeks nog even voort te zetten. Zijn volgende opponent is de Duitser Jan-Lennard Struff.

Novak Djokovic heeft ook bij zijn vijftiende deelname aan de US Open de derde ronde bereikt. De titelfavoriet had het een set moeilijk met de Brit Kyle Edmund, maar kwam daarna niet meer in de problemen (6-7, 6-3, 6-4, 6-2). Stefanos Tsitsipas bereikte zonder setverlies de volgende ronde.

Alexander Zverev had iets meer moeite om verder te komen in New York. De Duitser had het twee sets lang lastig met Brandon Nakashima, maar na dat kunststukje was het verzet van de Amerikaan gebroken: 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1.

De 19-jarige Nakashima (ATP-233), vorig jaar bij de junioren nog halvefinalist, werd in de eerste set pas bij 5-5 gebroken. In de tiebreak van de tweede kwam hij snel op 5-0 en was zijn vijfde setpoint raak. Daarna had Zverev (ATP-7) weinig meer te duchten van het jonge talent.

Toppers

Waar veel toppers vanwege de coronacrisis verstek laten gaan in New York, ontbreekt straks in Parijs van de beste tien mannen van de wereld alleen Roger Federer door een knieblessure.

Vanaf 27 september wordt in de Franse hoofdstad op het gravel van Roland Garros om de Coupe des Mousquetaires gespeeld, ruim vier maanden na de oorspronkelijke datum.