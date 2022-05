Onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden mogelijk niet voor zomer klaar

Het langverwachte rapport over de mondkapjesdeal met ondernemer Sywert van Lienden is hoogstwaarschijnlijk niet voor de zomer klaar. Onderzoeksbureau Deloitte heeft dat aan minister Helder voor Langdurige Zorg laten weten. Een niet bij naam genoemde betrokken partij wil waarschijnlijk meer tijd voor wederhoor.

De Tweede Kamer wacht al lange tijd op het onderzoek naar de gang van zaken rondom de miljoenen euro's die de overheid kwijtraakte aan ondernemer en mediapersoonlijkheid Van Lienden voor onbruikbare mondkapjes. Van Lienden heeft in de coronacrisis ondanks een negatief advies van ambtenaren voor ruim 100 miljoen euro zo'n 40 miljoen Chinese mondkapjes verkocht aan het ministerie.

Appjes

In april moest CDA-minister De Jonge zich in een zwaar debat tegenover een zeer kritische oppositie verdedigen over zijn rol in de omstreden mondkapjesdeal. Hij had gezegd dat hij niet betrokken was bij de deal, maar uit appjes die de Volkskrant openbaar maakte, bleek wel betrokkenheid van de minister.

Het probleem tijdens het debat was dat er behalve het appverkeer Van de Jonge weinig duidelijk was over de exacte gang van zaken bij de totstandkoming van de deal.

Deloitte is hard aan het werk met het onafhankelijk onderzoek, maar moet duizenden bladzijden interne documenten beoordelen. Het onderzoekbureau zet naar eigen zeggen "alles op alles" om het eerste deelrapport zo snel mogelijk af te krijgen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Uitloop

Bij een onderzoek moet er altijd wederhoor worden gevraagd. Dat kan in dit geval twee weken zijn, maar er is een uitloop naar vier weken. Het is nog niet helemaal zeker of de onbekende betrokken partij die maximumtijd zal nemen.

Als dat wel het geval is, kan minister Helder wel voor de zomer een feitenrelaas naar de Tweede Kamer sturen. Daar zit dan geen kabinetsreactie bij. Het is nu aan de Tweede Kamer om te bepalen om te wachten op het volledige rapport met kabinetsreactie of voorlopig eerst genoegen te nemen met het feitenrelaas.