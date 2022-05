Songfestival op z'n Italiaans, met Nederlands sausje: 'Iets meer improviseren'

Hoe organiseer je in minder dan een jaar tijd de grootste televisieshow van Europa? Na het winnen van het Eurovisie Songfestival is dat de kwestie waar de publieke omroep van het winnende land mee wordt 'opgescheept'. De strekking daarbij was steevast: het Songfestivalwiel opnieuw uitvinden, en dat elk jaar weer opnieuw.

Dat moest anders kunnen, dacht de Nederlandse organisatie vorig jaar. Na de winst van Duncan Laurence in 2019 bleek namelijk dat er nauwelijks een draaiboek klaarlag voor het organiseren van het evenement, dus stelde de organisatie zichzelf als doel een blauwdruk neer te leggen voor toekomstige organisaties.

Dat is "deels" gelukt, zegt Sietse Bakker een jaar later, met de finale morgen in het Italiaanse Turijn op het programma. Bakker was eindverantwoordelijk voor het Songfestival in Rotterdam. Nu is hij in Turijn namens de European Broadcasting Union (EBU). Bakker: "Toen ik hier aankwam, wist ik bijna meteen de weg. De indeling is namelijk precies hetzelfde als in Rotterdam Ahoy. Daar hebben de Italianen zich door laten inspireren."

Nederlanders achter de schermen

Op andere onderdelen is het maken van een blauwdruk minder geslaagd, zegt Bakker. "Vorig jaar zaten we nog praktisch in een lockdown en ook nu zitten we nog in een soort schemergebied." Volgens hem is het daardoor nog steeds niet het Songfestival "zoals de kijker dat normaal gewend is".

Wat wel opvalt is dat er in Italië achter de schermen veel Nederlanders meewerken, ook op belangrijke posities. Denk aan technici voor het licht en geluid, producers die de acts begeleiden, het hoofd van de technische productie en de 'scheidsrechter' van het Songfestival; allemaal komen ze uit Nederland en werkten ze vorig jaar ook mee aan het evenement in Rotterdam.

Ook de Nederlandse Samya Hafsaoui heeft een prominente rol bij het Songfestival in Turijn, zo laat ze zien in deze video: