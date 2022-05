Bouwman en Dumoulin: hoe een Colombiaanse vriendschap in de Giro bezegeld werd

Koen Bouwman. Meestal Koentje genoemd. Een blondgelokte Achterhoeker, immer opgewekt, nuchter en bescheiden. Buitengewoon populair bij zijn teamgenoten. "Het is je zo gegund, jongen", stamelde ploeggenoot Sam Oomen na een innige omhelzing vlak na de finish. En ook Tom Dumoulin was duidelijk: "Er is geen renner in het peloton, die het meer verdient dan Koen." Wat hij precies verdient? Winnen. Van de zevende etappe van de Giro d'Italia. Een loodzware heuvelrit van 196 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters, van Diamante naar Potenza.

Dat uitgerekend Bouwman het chagrijn bij Jumbo-Visma, opgebouwd na de deceptie op de Etna met kopmannen Dumoulin, Oomen en Tobias Foss, verdreef. Het voelt als een onwaarschijnlijk sprookje. En tegelijk is het ook logisch. Bouwman, de ultieme teamplayer. En stiekem een veel betere renner dan menigeen denkt. "Ik kan het niet geloven", stamelde Bouwman zelf. "Het was echt een zware dag. Op het einde waren we nog met vier, onder wie Tom en ik. Hij deed echt fantastisch werk in de laatste twee kilometer. Voor de sprint had ik best veel vertrouwen, al was het wel wat steiler dan ik dacht."

Ongemerkt goed Vorig jaar had Bouwman al een ritzege in zijn favoriete grote ronde voor het grijpen. Op de onverharde wegen van Campo Felice werd hij in de laatste honderden meters voorbijgesneld door Egan Bernal, die zo de basis legde voor zijn eindzege in de Giro.

Zelf werd Bouwman keurig twaalfde in die Giro, trouwens. Maar een winnaar, dat zagen weinigen in de 28-jarige 'teamplayer' uit het Achterhoekse Ulft. Vrijdag trad hij uit zijn eigen schaduw, door met de overtuiging van een absolute topper alle aanvallen af te slaan en uiteindelijk toe te slaan in de sprint. Zijn explosiviteit had hem eerder al geholpen in de sprintjes om de bergprijs, waardoor hij morgen met een mooie marge in de blauwe bergtrui mag starten. En, niet minder belangrijk, hij gaf Dumoulin weer een doel om voor te strijden.

Colombiaanse trainingsstage Aan het begin van dit jaar was dat ook al zo. Tom Dumoulin, terug van zijn mentale inzinking, kreeg deze winter de vrijheid om zelf zijn eerste trainingsblokken in te vullen. De sleur van de trainingskampen op Tenerife en in het Italiaanse Livigno vraten aan de Giro-winnaar van 2017. In Colombia hoopte Dumoulin het plezier terug te vinden. Toen de vraag kwam wie hem daarbij zou kunnen vergezellen, was zijn ploeg Jumbo-Visma er snel uit. De ultieme teamspeler: Bouwman. "Ik rijd nu tweeënhalf jaar bij de ploeg, maar kende Bouwman eigenlijk nog niet zo", vertelde Dumoulin in Potenza. "Maar in Colombia heb ik hem goed leren kennen. Een geweldige jongen, het klikte heel goed. En daar heb ik ook wel gezien hoe rap hij is, dus dat verbaasde me niet."

Tom Dumoulin en Koen Bouwman trainden rond Medellin met onder anderen Taco van der Hoorn, Rigoberto Urán, Jan-Willem van Schip en Laurens ten Dam. - Taco van der Hoorn

In de zevende etappe van de Giro kwam alles samen. Na een waanzinnig openingsuur ontvouwde Bouwman zijn plannetje, toen hij in het wiel van Wout Poels naar de kop van de wedstrijd reed. Achter hem probeerde Dumoulin af te stoppen. "Het was helemaal niet mijn bedoeling om mee te gaan in de vlucht", aldus Dumoulin na afloop. "Eigenlijk zou ik nog een paar dagen nemen om te kijken of ik de goede benen terug zou krijgen. Ik probeerde de vlucht van Koen te beschermen en ging gewoon mee met iedereen die in de tegenaanval ging." Toen Dumoulin doorkreeg dat er achter hem een gat was gevallen, besloot hij door te rijden. Dumoulin sloot aan bij Bouwman, Poels, Davide Formolo en Davide Villella en zag dat nog een renner vanuit het peloton de oversteek wist te maken: Bauke Mollema.

Mollema kan leven met (voorlopig) mislopen trilogie Geen etappe moeilijker te voorspellen dan een zware rit in het middengebergte. Toch was Mollema vooraf met afstand de favoriet bij de wedkantoren. Met een zege zou hij zich voegen bij het selecte clubje renners met ritzeges in de Tour, de Giro én de Vuelta. Mollema werd tweede en moet dus nog even wachten op de vervolmaking van zijn trilogie. "Het was niet mogelijk om hem te verslaan, maar ik heb alles gegeven", klonk de Trek-renner toch tevreden over de Oranjegekleurde dag in de Giro. "We kennen elkaar allemaal en het was leuk om met hen in de vlucht te zitten."

Bauke Mollema probeert medevluchters Koen Bouwman, Tom Dumoulin en Davide Formolo af te schudden. - AFP

In de laatste echte beklimming waagde Dumoulin zelf een uitval, waarbij hij zijn ploeggenoot zelfs even loste. Maar in de straten van Potenza was het Dumoulin die moest passen. "Ik voelde op het einde dat mijn krachten een beetje wegvloeiden." Bouwman pareerde elke aanval zelf door meteen in het wiel te springen. En toen Dumoulin drie kilometer voor de streep nog terugkeerde en vervolgens hard op kop ging rijden, wist Bouwman dat hij ging winnen. "Na de Etna hebben we besloten dat Tom en ik voor dagzeges zouden gaan", vertelde Bouwman. "Dat het meteen bij de eerste poging lukt, is onbeschrijflijk." Bekijk hieronder de samenvatting van de zevende etappe van de Giro d'Italia: