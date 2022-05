Nederland wil babyvoeding leveren aan VS, maar dat is niet eenvoudig

Een woordvoerder van Friesland Campina zegt dat het verkrijgen van zo'n exportcertificaat "een langlopend proces" is. Een woordvoerder van Ausnutria, een producent van melkpoeder en flesvoeding, bevestigt dat: "De Amerikaanse warenautoriteit, Food and Drug Administration (FDA) controleert babyvoeding streng en moet eerst goedkeuring afgeven, dat is veelal een proces van langere adem".

Naast de drempel dat babyvoedsel niet zomaar te exporteren is, zijn er in Nederland ook geen grote hallen waar grote hoeveelheden babyvoedsel opgeslagen ligt. Het meeste is al verkocht en grote voorraden worden niet aangelegd.

Veel producenten zien de Verenigde Staten alleen wel een interessante markt, dus de wil om de Amerikanen te helpen is er zeker. Maar dan zou het helpen als de VS de regels versoepelt, zodat export eerder op gang kan komen, zeggen Friesland Campina en Ausnutria.

Nutricia, de grootste producent van babyvoedsel in Nederland zegt in gesprek te zijn met de Amerikaanse autoriteiten om te zien hoe het bedrijf kan helpen bij het aanpakken van de tekorten.