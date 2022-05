Europese landen vragen Israël geen huizen te bouwen op de Westoever

Er wonen nu naar schatting 600.000 Israëlische kolonisten in de nederzettingen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem.

De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn volgens de ministers een duidelijke schending van het internationaal recht en staan een duurzame vrede in de weg. Ze zijn voorstander van een tweestatenoplossing met een Palestijnse staat en vinden dat dit besluit daar een directe bedreiging voor vormt.

Gisteren werd een plan goedgekeurd voor het bouwen van 4427 huizen. In een gezamenlijke verklaring van de ministeries van Buitenlandse Zaken roepen de landen Israël op dat besluit terug te draaien.

Correspondent Ties Brock:

De verklaring komt niet als een verrassing, want Europese landen spreken telkens hun afkeuring uit als Israël dit soort plannen aankondigt. En zeker nu het om zo'n groot project gaat is het in de lijn der verwachting dat ze zich uitspreken.

Dat het veel effect zal hebben is onwaarschijnlijk omdat Israël al tientallen jaren doorgaat met het uitbreiden van de nederzettingen, ondanks de internationale kritiek daarop.