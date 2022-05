Razendsnelle Jakobsen wint weer etappe in Ronde van Hongarije en is nieuwe leider

Fabio Jakobsen heeft ook de derde rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. De renner van QuickStep leek na 154 kilometer niet ideaal gepositioneerd voor de sprint, maar ging met een imposante versnelling buitenom iedereen voorbij.

Jakobsen neemt dankzij de ritwinst de leiderstrui over van de Belg Jens Reynders. Net als een dag eerder was Jakobsen Rudy Barbier en Sasha Weesmaes te snel af, zij kwamen wederom als tweede en derde over de streep.

Chaotische sprint

Het peloton kwam in het eerste deel van de rit van Sárospatak naar Nyíregyháza nog wat heuvels tegen, maar de laatste 80 kilometer waren vrijwel vlak. Vijf renners waren op het natte en gladde parcours lang vooruit. Ze werden op 13 kilometer van de finish gepakt, waarna Jakobsen in een chaotische sprint de sterkste bleek.

Het was na Olav Kooij (eerste etappe) en Jakobsen (tweede etappe) alweer het derde Nederlandse succes in Hongarije. Kooij moest na een flinke valpartij in de slotkilometers van de tweede etappe de Ronde van Hongarije staken.