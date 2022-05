Vanavond op tv: Zweden en de NAVO • Stand van zaken Russisch leger • Vluchtelingen in Odessa

Zweden en de NAVO Zweden wil dat er veiligheidsgaranties komen voordat het een lidmaatschap van de NAVO aanvraagt. Met zo'n garantie wordt Zweden (militair) bijgestaan als Rusland het land aanvalt voordat het lidmaatschap van het bondgenootschap een feit is. De Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben die garanties al gegeven. Zweden is pas volwaardig NAVO-lid als alle dertig leden akkoord zijn gaan met de toetreding. In Nieuwsuur praten we over een mogelijke toetreding tot de NAVO door Zweden met Pål Jonson, hij is voorzitter van commissie Defensie van het Zweedse parlement.

Zweden en Finland bij de NAVO, kan dat zomaar? - NOS

Ontwikkelingen Rusland In Nieuwsuur kijken we terug op een week waarin het Russische leger het opnieuw zwaar te verduren kreeg in Oekraïne. De week begon met een militaire parade in Moskou. Maar ondertussen is er nog steeds onduidelijkheid over het lot van de belangrijke generaal Gerasimov en schijnt een heel bataljon Russen te zijn omgekomen toen ze een brug overstaken. We spreken Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies