Oranje boven in Giro: Bouwman wint rit na lange aanval met Dumoulin en Mollema

Vrijdag 13 mei 2022 zal bij Nederlandse wielerliefhebbers nog lang in het geheugen blijven staan. In de zevende etappe van de Giro d'Italia, een loodzware heuvelrit van 196 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters van Diamante naar Potenza, streden Wout Poels, Koen Bouwman, Bauke Mollema en Tom Dumoulin om de overwinning. Uiteindelijk was het Bouwman die als eerste over de streep kwam en zo de tweede zege in zijn profloopbaan boekte. Hij versloeg medevluchters Mollema en Davide Formolo. Ploeggenoot Tom Dumoulin werd juichend vierde. De 28-jarige Achterhoeker Bouwman, die in 2017 in de Dauphiné in de stromende regen zijn enige andere profzege boekte, is ook de nieuwe leider in het bergklassement. Juan Pedro López blijft leider in het algemeen klassement.

Koen Bouwman met in zijn wiel Bauke Mollema, die tweede werd - ANP

Vooraf werd reikhalzend uitgekeken naar de etappe door Calabrië en Basilicata in het zuiden van Italië. In de meer dan 4.000 hoogtemeters die overwonnen moesten worden, zaten vier gecategoriseerde beklimmingen en daardoor roken de sterke avonturiers in het peloton hun kans. De eerste uren werden dan ook gevuld met de ene aanval na de andere, waarbij ook Mathieu van der Poel zich liet gelden. De eerste serieuze ontsnapping was echter van Wout Poels, die aan de voet van de Passo Colla in de aanval ging. Poels kreeg Gijs Leemreize achter zich aan, maar die wist de aansluiting niet te maken. In de afdaling slaagde Bauke Mollema daar wel in, maar toen ook Van der Poel en vooral Girofavoriet Richard Carapaz aansloten werd het gat snel gedicht. Daarna deelde Lennard Kämna een paar speldenprikken uit aan rozetruidrager Juan Pedro López, maar die liet zich niet verrassen.

Wout Poels in de aanval - NOS

Op de ruim 24 lange Monte Sirino ontstond de vlucht van de dag met daarin liefst vier Nederlanders: Bouwman, Poels, Mollema en de na de mislukte Etna-rit al bijna afgeschreven Dumoulin. Davide Formolo (UAE) was op papier de sterkste opponent in de vlucht, met ook nog Camargo (EF) en Villella (Cofidis). De zeven werkten goed samen, maar kregen nooit meer dan zes minuten van het peloton. Poels hoopte op de top van de klim van eerste categorie de 40 bergpunten te kunnen bijschrijven, maar dat was buiten Bouwman gerekend. De Ulftenaar, die eerder deze Giro ploeggenoot Pascal Eenkhoorn het plan meegaf voor de blauwe bergtrui te gaan, bleek de hele dag de explosiefste van de kopgroep, pakte op alle bergtoppen de maximale punten en werd zo riant leider in het bergklassement.

De kopgroep in de zevende etappe, met onder anderen Tom Dumoulin en Koen Bouwman - AFP

Bouwman - op 5.30 minuten de best geklasseerde renner in de kopgroep - reed zelfs een tijdje virtueel in het roze, maar waarschijnlijk was de vrees voor een terugkeer van Dumoulin in het klassement de belangrijkste reden voor Ineos om in de achtervolging te gaan. Voor de ritzege kwam die achtervolging te laat. Op de voorlaatste klim betaalde Poels de tol voor zijn inspanningen aan het begin van de etappe, hij moest als eerste lossen. Ook Villella en Camargo bleken niet sterk genoeg en zo gingen ploeggenoten Bouwman en Dumoulin, Mollema en Formolo strijden om de overwinning. Dumoulin, Mollema en Formolo probeerden om de beurt weg te springen en Bouwman moest even een gaatje laten, maar dat wist hij vrij eenvoudig te dichten.

Bouwman laat zich niet verrassen Op 8,5 kilometer van de finish probeerde Mollema het op een kort klimmetje in de binnenstad van Potenza, maar Bouwman en Formolo sprongen meteen in zijn wiel. Dumoulin moest even passen, maar keerde in zijn eigen tempo terug en besloot vervolgens tempo te maken voor zijn explosieve ploeggenoot Bouwman. Een tweede demarrage van Mollema werd Dumoulin wel fataal. Bouwman liet zich echter niet verrassen en sprong keer op keer vlot in het wiel, zoals hij ook deed toen Formolo begon aan te vallen.

Bauke Mollema probeert medevluchters Koen Bouwman, Tom Dumoulin en Davide Formolo af te schudden. - AFP