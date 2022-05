Toch Formule 1-stoeltje De Vries deze zomer? 'Niemand durft hem af te schrijven'

De Vries is reserverijder bij het Formule 1-team van Mercedes. Zijn naam werd vorig jaar ook al even genoemd als mogelijke opvolger van de vertrekkende Valtteri Bottas, maar al snel werd duidelijk dat George Russell zou overkomen van Williams.

Een ietwat voorbarige conclusie, denkt Louis Dekker, Formule 1-verslaggever bij de NOS. Dekker denkt vooral aan de Australiër Oscar Piastri als nieuwe naam, al wil hij De Vries niet helemaal uitsluiten. "De Vries is ontzettend vaak afgeschreven in zijn carrière, maar inmiddels durft niemand hem meer af te schrijven voor de Formule 1."

Het heeft ervoor gezorgd dat de geruchtenmolen in de Formule 1-paddock op volle toeren draait. Latifi zou in de zomerstop zomaar vervangen kunnen worden en volgens de doorgaans goed ingevoerde Britse journalist Joe Saward wordt Nyck de Vries dan de nieuwe coureur van Williams.

Formule 1-coureur Nicholas Latifi staat flink onder druk bij Williams nu hij in de eerste vijf races van het seizoen een veertiende plaats als beste resultaat heeft en bijna ieder raceweekend de langzaamste rijder in de kwalificatie is.

"Het is niet zo dat pa een paar tonnetjes heeft geïnvesteerd, dat gaat echt om heel veel geld", beschrijft Dekker de situatie van Latifi. "Williams was noodlijdend, maar het kan hem nekken als dat team gezond wordt en meer voor talent kan kiezen dan voor geld."

Dat laatste lijkt voorlopig het geval, want het zijn mannen als Latifi en ook Lance Stroll (Aston Martin) die mede dankzij hun vermogende vaders een stoeltje in de Formule 1 hebben weten te bemachtigen.

"De route naar de top van de autosport zien ze daar graag verlopen via de ladder. Je begint in de Formule 4, als je het daar goed doet ga je naar de Formule 3, de Formule 2 om uiteindelijk in de Formule 1 te belanden. Zo hoort het te gaan, alsof het voetbal is. Maar de grote vraag is nu: moet je kampioen worden of moet je veel geld hebben?"

De verhalen van Piastri en De Vries zijn volgens Dekker identiek. Beiden werden kampioen in de Formule 2, maar promoveerden daarna niet rechtstreeks naar de Formule 1, iets wat de leiding van de koningsklasse in de autosport en autosportfederatie FIA wel graag zouden willen zien.

In dat geval kunnen De Vries en Piastri in beeld komen. Daarbij heeft de 21-jarige Australiër, die onder contract staat bij Alpine als reserverijder, momenteel de beste papieren om het lege stoeltje bij Williams op te vullen.

"Voor De Vries is het best wel lang geleden dat hij kampioen werd in de Formule 2. En hij heeft daar lang over gedaan. En als je ziet hoe snel Piastri de afgelopen jaren is gegroeid. Kampioen in Formule 3 en het jaar daarop in de Formule 2, dat is helemaal zoals ze het willen bij de leiding van de Formule 1 en de FIA."

Maar zoals gezegd vlakt Dekker De Vries ook niet uit. "Toen hij in de Formule 2 twee jaar op rij geen kampioen werd, dacht iedereen dat hij klaar was en werd hij kampioen in zijn derde jaar. In de Formule E zou het volgens de kenners ook niks worden, maar hij werd vorig jaar wel wereldkampioen en hij stond op het FIA-gala samen met Max Verstappen."

"Piastri is veel gewilder op dit moment, maar schrijf De Vries nooit af, dat is al te vaak gebeurd. Hij is goed genoeg, zeker voor de middenmoot van de Formule 1."