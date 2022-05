Vollering begint eerste editie Ronde van het Baskenland met ritzege

Demi Vollering heeft de eerste etappe van de Itzulia gewonnen. De renster van SD Worx was in deze eerste editie van de Ronde van het Baskenland voor vrouwen na 106 kilometer koers in de sprint te snel voor haar vluchtgenoten Pauliena Rooijakkers en de Amerikaanse Kristen Faulkner.

Na de derde en laatste serieuze klim van de dag vormde Vollering al een kopgroep met Ashleigh Moolman, Lucinda Brand en Elise Chabbey. Zij werden in het heuvelachtige vervolg met nog twintig kilometer voor de wielen weer teruggepakt.

Steile straatjes

Faulkner reed daarna weg uit de eerste groep en kreeg de Nederlandse rensters Rooijakkers en Vollering met zich mee. In de steile straatjes van Labastida bleek Vollering het snelst. De Duitse Liane Lippert werd op 41 seconden vierde.

De nieuwe WorldTour-koers op de wielerkalender van de vrouwen telt drie etappes.