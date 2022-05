Christelijke student Nigeria gelyncht om uitspraak over profeet Mohammed

De politie in Nigeria heeft twee verdachten opgepakt in verband met de moord op een student, gisteren, van een universiteit in de stad Sokoto, in het noordwesten van het land. De verdachten zijn volgens lokale media herkend in een video van de moordpartij op Twitter.

De vrouw, Deborah Samuel, reageerde in een WhatsAppgroep op een post van een islamitische student, zei een andere student tegen persbureau Reuters. Islamitische studenten vatten dat op als een belediging van de profeet Mohammed. "Ze maakte een audiobericht met godslasterlijk commentaar op de profeet van de islam. Dat was de trigger."

De universiteit verborg de vrouw voor haar veiligheid in een afgesloten ruimte, maar woedende islamitische studenten haalden haar eruit, stenigden haar en sloegen haar dood. Daarna werd haar lichaam in brand gestoken. Veiligheidspersoneel en de politie hebben nog geprobeerd haar te redden, maar zelfs traangas hielp niet om de de meute uiteen te jagen. De universiteit is voor onbepaalde tijd gesloten.

Religieuze en politieke leiders riepen op tot kalmte. De hoogste islamitische leider, de sultan van Sokoto, noemt het geweld ongerechtvaardigd en roept de autoriteiten op de daders voor de rechter te brengen. De rooms-katholieke bisschop zegt dat het om een criminele zaak gaat en niet om een religieuze daad.