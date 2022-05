Geert Wilders en Filip Dewinter tegengehouden door Brusselse politie

Tijdens een bezoek aan de Brusselse wijk Sint-Joost-ten-Node is Tweede Kamerlid Geert Wilders met zijn Vlaamse collega Filip Dewinter door de politie tegengehouden. Daarop keerden ze terug naar het Vlaamse parlement, waarvandaan ze waren gelopen.

Gisteren werd al bekend dat het tweetal niet welkom was in de deelgemeente Molenbeek om de 'islamisering' te bekijken. In beide wijken wonen veel moslims.

Dewinter (Vlaams Belang) gaat het besluit aanvechten bij de Raad van State, zei hij meteen. Nadat het ze werd verboden om Molenbeek te bezoeken voor wat zij een 'islamsafari' noemden, maakte het tweetal met succes bezwaar.

"We gaan het op een nette, juridische manier aanvechten", zei Wilders tegen de politieagent die ze tegenhield op de grens van Sint-Joost-ten-Node. "Ik heb heel wat landen in de wereld bezocht, maar preventieve verboden heb ik nog nooit eerder meegemaakt."

Op Twitter noemt hij het besluit 'schandalig'.