Van Gaal laat Wijnaldum vallen en verrast met Vincent Janssen in voorselectie

"Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini's situatie bij zijn club Paris Saint-Germain helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind", aldus Van Gaal.

Hoewel Van Gaal nog van gedachten kan veranderen en de 86-voudig international alsnog kan oproepen voor de definitieve selectie lijkt Wijnaldum in aanloop naar het WK in november pas op de plaats te moeten maken.

Bondscoach Louis van Gaal heeft reserveaanvoerder Georginio Wijnaldum niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de vier Nations League-wedstrijden die volgende maand in binnen- en buitenland worden afgewerkt.

Wijnaldum speelde de tweede helft mee in het oefenduel met Duitsland (1-1) op 29 maart, en ook bij zijn club werd hij sindsdien bijna alleen als invaller gebruikt. In de Champions League-wedstrijden tegen Real Madrid bleef hij op de bank en in de competitie kwam hij in totaal tot 169 minuten in vijf wedstrijden.

Janssen duikt weer op

Verder baarde Van Gaal opzien door Vincent Janssen toe te voegen aan zijn dertigkoppige voorselectie. De 27-jarige spits van het Mexicaanse Monterrey, die in 2016 als AZ-speler topscorer van de eredivisie was, speelde tot nu 17 interlands, maar zijn laatste optreden was in oktober 2017.

In de Mexicaanse competitie was Janssen dit seizoen in vijftien duels goed voor een goal en een assist.