Politiechef en -agent doen aangiftes, van verkrachting en laster

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de aangiftes van twee politiemedewerkers. Een agente uit Arnhem zegt thuis verkracht te zijn door haar chef. Die chef heeft op zijn beurt aangifte gedaan van smaad, laster en stalking.

De woordvoerder van het OM kan volgens Omroep Gelderland niet inhoudelijk op de zaak ingaan. De Gelderlander heeft de aangifte van de agente ingezien. Daarin zegt de Arnhemse maandenlang een affaire te hebben gehad met haar 57-jarige chef, die in Apeldoorn werkzaam was.

De politiechef spreekt in de krant van "valse beschuldigingen" en heeft aangifte gedaan tegen de vrouw. Zij werd eind 2021 korte tijd aangehouden, omdat ze zich na hun affaire had misdragen richting de chef. De vrouw erkent dat in haar verklaringen.

De verkrachting zou in november 2020 zijn gebeurd, twee maanden nadat hun relatie voorbij was. De politie Oost-Nederland is al maanden bezig met een intern onderzoek. Beide agenten zitten sindsdien thuis.