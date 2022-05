Flinke tegenvaller voor songfestivalgokkers: 'Risico op matchfixing te groot'

Het is voor sommige Nederlandse songfestivalliefhebbers een flinke domper. Ze kunnen dit jaar voor het eerst geen geld inzetten op de mogelijke winnaars van het festival, terwijl online gokken in Nederland ruim een half jaar geleden is gelegaliseerd. Sportweddenschappen zijn toegestaan, maar bij het Songfestival vindt het ministerie van Justitie het risico op matchfixing te groot. Stefan Garsthagen is een van de teleurgestelde songfestivalfans. "Ik ben een songfestival-freak en volg de liedjes vanaf het begin en dan vind ik het leuk om daarop in te zetten." Hij zet al jaren in op mogelijke winnaars van het festival en op zijn site houdt hij de winkansen van de artiesten bij. "Ik vind het jammer dat het nu niet kan. Het is gewoon leuk om een tientje op een land te zetten en dan het Songfestival te kijken. Maar dat mag dus niet."

Als ik kon wedden op het Songfestival, wat helaas niet kan vanuit Nederland, dan zette ik mijn geld op #Israel. Gaat zeker weten de finale halen! De nieuwe Freddy Mercury! 😍 #Eurovision #ESC2022 — HJ (ESC) (@hjgoesesc) May 12, 2022

Ook Jim Kroezen zet al jaren in op het festival. "Voor mij is dat bijna een soort feestdag, een traditie. Wedden en het Songfestival gaan al zo lang hand in hand dat je het kunt vergelijken met het wedden op sportwedstrijden." Nieuwe wet In onder meer Groot-Brittannië is het wedden op het Eurovisie Songfestival populair. Jaarlijks gaat het om vele miljoenen. Ook kan er gegokt worden op welke landen de finale halen en wie in de top tien eindigt. De noteringen bij de wedkantoren zijn een belangrijke indicatie van wie het festival gaat winnen. In Nederland is sinds 1 oktober de markt voor online gokken open. Voor Nederlanders was het voor die tijd niet toegestaan om op buitenlandse sites te gokken, maar het werd gedoogd. Sinds 1 oktober mogen alleen bedrijven met een vergunning onder voorwaarden weddenschappen aanbieden. In de wet is afgesproken dat er niet gegokt mag worden op evenementen zoals presidentsverkiezingen, tv-programma's en dus ook het Eurovisie Songfestival. Matchfixing Volgens het ministerie van Justitie is daar bewust voor gekozen. "Bij sportwedstrijden zijn er waarborgen die manipulatie voorkomen. Denk aan regels, scheidsrechters, etc. Andere events zijn heel verschillend van aard. Er zijn vaak beperktere waarborgen op het gebied van toezicht dan bij sportwedstrijden."

Quote Bij sportwedstrijden zijn er waarborgen die manipulatie voorkomen. Denk aan regels, scheidsrechters, etc. Ministerie van Justitie

Zodoende kan in Nederland wel gegokt worden op Nederlandse voetbalwedstrijden, en op wedstrijden in onder meer Nigeria en Kazachstan, maar niet op een evenement als het Songfestival. Fan Stefan Garsthagen vindt dat onzin. "Er is geen gevaar voor matchfixing, want er doen veertig landen mee en die stemmen onafhankelijk van elkaar", zegt Garsthagen. "Er is een publieksjury en een vakjury. Stel dat er eentje vals speelt, dan heeft dat geen invloed op het totale resultaat. En er zitten notarissen die controleren of alles goed verloopt."

Matchfixing komt voor in de sporten waar wel op mag worden gewed. Onder meer bij voetbalwedstrijden en dartswedstrijden zijn er aanwijzingen dat er bij bepaalde wedstrijden sprake was van matchfixing. Op zoek naar voorbeelden van matchfixing in Nederland stuitten NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma vorig jaar in de NOS-podcast GEFIXT op verdachte wedstrijden in het basketbal, tennis, voetbal en darten.