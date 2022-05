Vertrouwelijke papieren gestolen uit auto van agent in opleiding

Een agent in opleiding bij de politie Oost-Brabant heeft vertrouwelijke documenten in haar auto laten liggen. De documenten zaten in haar laptoptas, die gestolen werd uit haar auto in een parkeergarage in Eindhoven.

De daders namen haar laptop, een usb-stick en documenten mee, schrijft Omroep Brabant. In de documenten staan persoonsgegevens zoals namen, adressen, bsn-nummers en leeftijden van verschillende personen.

De agent in opleiding heeft aangifte gedaan en de politie doet onderzoek naar de diefstal. De politie betreurt dat de gegevens op straat zijn beland, betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. Ze hebben het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.