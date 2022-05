Dumoulin moet resetten in Giro: 'Op rustdag overleggen we hoe we verdergaan'

Genoeg reden om in zak en as te zitten, zou je denken. "Het is een teleurstelling dat je op de Etna direct een tik krijgt. En met Tom is het nu even schakelen", erkent ploegleider Marc Reef. Maar de sfeer? "Die was en is heel goed. Er wordt gedold, er worden grappen gemaakt, er wordt gelachen. En voor Tobias en Sam geldt nog steeds: we gaan voor een zo goed mogelijk klassement. Dat is niet veranderd."

Het klassement van Dumoulin is een ander verhaal. Hij moest na de Etna, de vulkaan waarop hij al vroeg de concurrentie moest laten gaan en op ruim negen minuten van ritwinnaar Lennard Kamna binnenkam, even "resetten". "Tom moet even omschakelen. We hebben zijn reactie gezien na afloop. Hij heeft ook even wat ruimte gehad de afgelopen dagen. Even geen opdracht of taak. Misschien heeft hij dat vandaag ook nog nodig."

Blockhaus

Hoe zijn gevoel is, hoe de benen zijn? "Dat is lastig om te zeggen, want het waren de laatste etappes rustige dagen. We gaan maandag overleggen hoe we tactisch gezien verdergaan in deze Giro. Dat hadden we al afgesproken met elkaar. Want zondag is de etappe naar de Blockhaus, die beklimming is een hele goede graadmeter. Vanaf dan kun je zeggen hoe je verder gaat. Dat geldt voor de hele ploeg."