Brabants azc gaat dicht, maar voor veel bewoners is er nog geen nieuwe plek

Over een week valt het doek voor het azc in het Brabantse Overloon, maar voor zo'n driehonderd asielzoekers is nog geen nieuwe plek gevonden. "Elke dag is voor ons weer een uitdaging", zegt woordvoerder Timo Waarsenburg van het COA.

Vorig jaar zomer besloot de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Boxmeer, na meerdere incidenten met bewoners, dat het asielzoekerscentrum in Overloon dicht moest. Het contract met het COA, dat 19 mei afloopt, werd niet verlengd, schrijft Omroep Brabant.

Toen het besluit viel, woonden er nog 500 asielzoekers in het azc. Het COA ging op zoek naar nieuwe opvangplekken, maar dat valt niet mee. Om en nabij de 200 mensen konden ergens anders worden ondergebracht, en dus zijn er nog 300 asielzoekers over voor wie binnen een week een dak boven het hoofd moet worden gevonden.

'Niemand hoeft buiten te slapen'

Het COA heeft er alle vertrouwen in dat er nieuwe plekken gevonden worden voor deze mensen: "Maar het zal misschien niet dezelfde kwaliteit van wonen zijn die de asielzoekers nu gewend zijn en ook niet allemaal bij elkaar. Mogelijk moet een deel naar een tijdelijke noodopvang, zoals die bij het Autotron in Rosmalen. Maar ik garandeer dat in ieder geval niemand buiten hoeft te slapen."

De gemeente Land van Cuijk, waar Overloon inmiddels deel van uitmaakt, wil vanaf komende maand Oekraïners opvangen op het terrein.