Vrachtschip ramt bootjes en steigers in Friese woonwijk

In Leeuwarden heeft een vrachtschip een ravage veroorzaakt in een woonwijk. Het schip voer langs steigers en bootjes en beschadigde er een groot aantal.

Het schip van 70 meter lang en 8 meter breed vertrok vanochtend uit Burgum en voer vervolgens door de woonwijk Zuiderburen.

Waarschijnlijk voer het schip over het nabijgelegen Van Harinxmakanaal en nam de schipper per ongeluk een afslag links waar hij rechtdoor had moeten gaan. Volgens de eigenaar van het schip gebeurde dat doordat de schipper onwel raakte. "Zijn vriendin was erbij, ze hebben water over hem heen gegooid", zegt Richard Hoekstra bij Omrop Fryslân.

Robert Blonk woont in de wijk, het ongeluk gebeurde achter zijn huis. "Ik werd wakker en hoorde een enorme herrie. Ik zag een enorme rijnaak in mijn tuin varen. Volgens mij heeft-ie op volle vaart alles hier weggevaagd. Mijn tuin is nog wel redelijk, maar de steiger en de beschoeiing is allemaal weg. Een sleepboot lag bij de buren aangemeerd, die ligt nu aan de overkant."

Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt het incident.