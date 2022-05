Dermatologen na socialmediaberichten zonnebrand: niet insmeren kan leiden tot huidkanker

Dermatologen maken zich zorgen om mensen die zonnebaden zonder zich in te smeren. Dat zeggen ze na ongefundeerde berichten op sociale media dat zonnebrandcrème slecht of zelfs kankerverwekkend is. De Consumentenbond raadt wel van drie producten af om ze te gebruiken, maar dat is omdat die niet de beschermingsfactor hebben die beloofd wordt.

"Tenzij je regelmatig een fles zonnebrandcrème opdrinkt, zijn er geen aanwijzingen dat zonnebrandcrème kankerverwekkend is als je het gewoon op je huid smeert", zegt dermatoloog Marlies Wakkee van het Erasmus MC in het NOS Radio 1 Journaal. Terwijl er juist "overweldigend bewijs" is dat voorzichtig omgaan met de zon "het belangrijkste is dat je kan doen om huidkanker te voorkomen". En daar hoort ook regelmatig insmeren bij.

"Het risico om je niet in te smeren is veel groter", zegt Wakkee, met eerst verbranding als zichtbaar gevolg. Daarna volgen huidveroudering en op de lange termijn het risico op huidkanker. Ieder jaar krijgen in Nederland 70.000 patiënten de diagnose huidkanker. "En van alle kankerdiagnoses elk jaar is de helft huidkanker."

Rechtsfilosoof en coronascepticus Eva Vlaardingerbroek spreekt op Instagram van een "ongevaccineerde, zonnebrandcrème-vrije zomer":