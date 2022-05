Nederlander verongelukt bij sprong van klif op Mallorca

Op Mallorca is gisteren aan het begin van de middag een Nederlandse toerist om het leven gekomen toen hij van een klif in zee wilde springen. Hij kwam op de rotsen terecht en verdween daarna in zee.

Volgens de Diario de Mallorca was de 32-jarige Nederlander met zijn vriendin en zoontje naar de Malgrats-eilanden aan de westkant van Mallorca gevaren. Daar ging hij aan land en beklom de klif. Zijn vriendin filmde vanaf de boot hoe hij naar beneden sprong. Op de site van de krant staat een filmpje waarop te zien is hoe hij de rotsen raakt voordat hij in zee komt. "Oh, my God!", gilt een vrouw.

Er is met een boot en een helikopter naar de man gezocht. Volgens het Spaanse persbureau EFE hebben duikers het lichaam gelokaliseerd.