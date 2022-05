Bijna kampioen, toch twijfels bij Brugge: 'Vertrek Schreuder naar Ajax geen drama'

De aanstelling als trainer van Ajax op donderdag en een mogelijke landstitel in België op zondag. Het is een roerige week voor Alfred Schreuder. In een halfjaar tijd maakt hij (waarschijnlijk) Club Brugge vanuit geslagen positie kampioen. "Maar ze vinden het geen drama dat hij vertrekt", klinkt het opvallend genoeg vanuit het Belgische journaille. Volgens de competitiestand levert Schreuder geweldig werk af in Brugge, maar toch zijn er twijfels. Hoe zit dat? Zijn cv is indrukwekkend. Schreuder, toch een modale eredivisievoetballer, werkte met zijn 49 jaar al bij clubs als FC Barcelona, Hoffenheim, Ajax en dus Club Brugge. Hij was assistent van gerenommeerde namen als Ronald Koeman, Steve McClaren, Huub Stevens en Erik ten Hag. Hoge verwachtingen in België Hij stond ook al op eigen benen. Bij FC Twente, het Duitse Hoffenheim en nu in Brugge. Hij staat voor aanvallend en verzorgd voetbal. Zo gek was het dan ook niet dat er in België veel van hem werd verwacht na zijn aanstelling in de winter. Misschien wel té veel, oordeelt journalist David Van den Broeck. Hij werkt voor Het Nieuwsblad, een Vlaams dagblad, en volgt Brugge vanaf de eerste dag van Schreuder, begin januari. Tijdens het trainingskamp in Marbella leert hij de Nederlandse trainer kennen als een open man, die iedereen hartelijk ontvangt. Op datzelfde trainingskamp sprak NOS-verslaggever Joep Schreuder met Alfred Schreuder.

"En hij bleef de vriendelijkheid zelve, ook na duels waarin we hem kritisch benaderden. Sommige trainers voelen zich dan aangevallen, maar Schreuder bleef er kalm onder. 'Alles komt goed', bleef hij herhalen. En het lijkt erop dat het goed gaat komen. Dus chapeau voor hem", vertelt Van den Broeck. 'Geen droomtrainer' De kritische vragen gaan dan ook niet over de resultaten. Een achterstand van twaalf punten op Union Sint-Gillis is inmiddels een voorsprong van drie. "Qua punten heeft hij het geweldig gedaan, maar ik denk dat Club er qua voetbal toch iets meer van had verwacht." "Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat Schreuder de droomtrainer was voor Brugge", zegt Van den Broeck. "Bij zijn aanstelling al niet. Hij heeft uiteraard kennis van zaken en is een goede trainer, maar ik heb niet het idee gehad dat hij de man was voor de komende jaren bij Club." In het Sportjournaal reageert Arno Vermeulen op de aanstelling van Alfred Schreuder bij Ajax.

Schreuder heeft in België dus vooral punten gesprokkeld. Daarbij moet gezegd: dat was ook het belangrijkste. En logisch ook. Een trainer die halverwege instapt, heeft weinig tijd om alles naar zijn hand te zetten. En als Schreuder straks de landstitel pakt, zal niemand daarover mokken. "Het is vooral efficiënt. Hij bracht meer intensiteit in de ploeg, maar het sprankelende combinatievoetbal ontbrak", vat Van den Broeck samen. "Schreuder werd toch voorgesteld als het tactische brein bij Ajax onder Ten Hag. Hier maakt hij soms rare keuzes. Zo zette hij net nog Charles De Ketelaere, een aanvaller, op de plek van linkervleugelverdediger."

Alfred Schreuder als trainer van Club Brugge - Pro Shots

Het zijn dat soort keuzes waardoor ook de Brugse fans niet geheel overtuigd zijn van Schreuder, denkt de clubwatcher. "De teneur in België is toch vooral dat Club nu het verschil maakt dankzij de wintertransfers die zijn gekomen." Drie Nederlanders, wisselend succes Met Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang lopen er in Brugge drie Nederlanders die bij aanvang blij waren met Schreuder als hun trainer. Vormer is inmiddels derde keus, Dost komt niet meer van de bank af en gaat vertrekken en met Lang had Schreuder een aanvaring. De coach haalde Lang, die hij nog kende van Ajax, in een competitieduel in maart na een uur naar de kant. De steraanvaller van Brugge was daar niet van gediend, gunde z'n trainer geen blik en liep meteen door naar de kleedkamer. Van den Broeck: "Er knakte iets bij Lang, die toen niet lekker in zijn vel zat en corona had gehad. Maar Schreuder heeft hem wel wakker geschud. Hij zette Lang op de bank en daarna is de vleugelspits weer gaan voetballen. Nu is het weer oké tussen die twee."

Alfred Schreuder met Noa Lang bij Ajax in 2018 - Pro Shots