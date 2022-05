Staatssecretaris bezoekt zwaar overbelast aanmeldcentrum Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Justitie heeft vannacht een bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij bezocht ook de gisteren ingerichte slaaphal in het Groningse Zuidbroek.

Daar ving het COA vannacht zo'n honderd asielzoekers op, voor wie in Ter Apel geen plek meer was. De staatssecretaris was blij om te zien dat deze mensen een dak boven hun hoofd hebben, zei hij bij RTV Noord. "Want ik wil gewoon geen mensen op straat hebben slapen."

Aanmeldcentrum Ter Apel barst uit zijn voegen. Het is de bedoeling dat asielzoekers snel doorstromen, maar door gebrek aan opvangplekken elders gebeurt dit te traag. Politici en hulporganisaties roepen al een tijd om een oplossing, maar er verandert vrijwel niets.

De crisis in Ter Apel wordt volgens Van der Burg veroorzaakt door verschillende zaken. "Er komen los van Oekraïne veel mensen naar Nederland, statushouders kunnen niet doorstromen naar woningen en er zijn gewoon te weinig asielzoekersplekken."

Hij roept gemeenten daarom nogmaals op ruimte te maken voor opvang: "Langzaam maar zeker komen er plekken bij, maar het gaat te langzaam. Er moeten meer gemeenten zijn die opvang willen bieden. Elke dag melden zich burgemeesters die willen helpen, maar het zijn er nog te weinig."

De crisisnoodopvang in Zuidbroek was in principe voor één nacht.