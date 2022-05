Baanwielrenners pakken de draad weer op met Nations Cup-zege in Milton

In Tokio veroverden Van den Berg, Lavreysen, Hoogland en reserve Mathijs Büchli, die inmiddels is overgestapt naar het wegwielrennen, olympisch goud. Ze werden in 2021 voor het vierde jaar op rij wereldkampioen en zijn ook regerend Europees kampioen.

Daar bleef hetzelfde drietal in de finale net iets boven (43,309), maar dat was wel genoeg om China A (43,401) van de eindzege af te houden.

In de kwalificatie kwam het Nederlandse trio Hoogland, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon tot de derde tijd achter de A-ploeg van China en Groot-Brittannië. In de eerste ronde werd, met Roy van den Berg in plaats van Van Loon, China B verslagen in wat de beste tijd van de dag zou blijken te zijn: 43,247.

Dat gebeurde zonder olympisch sprintkampioen Harrie Lavreysen die er in Schotland wel bij was, maar in Canada zijn plaats afstond aan de in Glasgow afwezige Jeffrey Hoogland.

Moesten de Nederlandse teamsprinters vorige maand in Glasgow voor eerst sinds november 2017 een nederlaag incasseren, in Milton hebben de succesvolle baanwielrenners de draad weer opgepakt door bij de tweede Nations Cup de overwinning voor zich op te eisen.

De eerste Nations Cup was in Glasgow, de tweede is tot en met 15 mei in Milton (Canada). De derde zal van van 7 tot en met 10 juli in Cali (Colombia) zijn. De WK op de baan zijn in oktober in Parijs (Frankrijk).

De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement.

Ook bij de vrouwen stond er een Nederlandse ploeg in de finale. Daarin moesten Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Laurine van Riessen het echter afleggen tegen Duitsland: 47,421 om 46,807.

Steffie van der Peet had de kwalificatie (voor Van der Wouw) en eerste ronde (voor Van Riessen) nog voor haar rekening genomen. Het Nederlandse trio was in de eerste ronde met 47,229 sneller dan in de eindstrijd, maar dat was ook onvoldoende geweest voor de Nederlandse vrouwen, die in Glasgow nog de winst voor zich hadden opgeëist, om Duitsland van het goud af te houden.

Bij de Duitse formatie hadden Emma Hinze en Lea Friedrich, die in Tokio samen naar olympisch zilver snelden, gezelschap van Pauline Grabosch. In Glasgow ontbrak Duitsland nog op de startlijst, net als olympisch kampioen China dat ook in Milton niet van de partij was.