Wekdienst 13/5: Uitvaart 34-jarig slachtoffer Alblasserdam • Museum Arnhem weer open

Eerst het weer: In de loop van de dag breekt de zon steeds beter door. Sluierwolken en zon wisselen later af. Landinwaarts ontstaan ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind.

Goedemorgen! Vandaag is in Alblasserdam de uitvaart van een van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij. En in Arnhem gaat het vernieuwde Museum Arnhem open na een renovatie van vijf jaar.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Alblasserdam is de uitvaart van de 34-jarige medewerker van een zorgboerderij die vorige week vrijdag werd doodgeschoten. Daaraan voorafgaand rijdt een koets met haar lichaam een route door de Zuid-Hollandse plaats. Bij de schietpartij op de zorgboerderij kwam ook een 16-jarig meisje uit Dordrecht om het leven. De verdachte heeft maandag bekend dat hij verantwoordelijk is voor hun dood, evenals voor die van een schoenmaker in Vlissingen.

Burgemeester Marcouch van Arnhem opent het vernieuwde Museum Arnhem, samen met directeur Saskia Bak. Het museum was de afgelopen vijf jaar dicht vanwege een renovatie. Ook is er een nieuwe vleugel aangebouwd, met daarin vier extra tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes.

De omgekomen Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh wordt begraven. De 51-jarige Palestijns-Amerikaanse journalist werd woensdag doodgeschoten toen ze aan het werk was op de bezette Westelijke Jordaanoever. Gisteren herdachten duizenden mensen haar al tijdens een afscheidsceremonie in Ramallah.

Wat heb je gemist?

Alle ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire kunnen hulp van de overheid krijgen om hun uit huis geplaatste kinderen terug te krijgen. Die hulp bestaat uit een ondersteuningsteam en, als dat nodig is, een gratis advocaat. Maar nu zonder procedure alle kinderen terug naar huis sturen vindt het kabinet onverstandig.

Dat kwam naar voren in het soms bewogen Kamerdebat, waarbij ook een aantal betrokken ouders aanwezig waren.

Volgens de laatste cijfers wonen er nog 555 kinderen van gedupeerde ouders niet thuis na een uithuisplaatsingsbesluit door jeugdzorg en de kinderrechter. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet voor hen doet.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming zei in het debat dat uithuisplaatsingsbesluiten "niet lichtzinnig" worden genomen. "Een kind uit huis plaatsen gebeurt niet zomaar.

Weerwind zegt toe dat alle ouders naast deze hulp ook recht hebben op een gratis advocaat in de juridische procedure om de uithuisplaatsing terug te draaien. In het voorstel uit de Kamer om het ondersteuningsteam meer macht te geven ziet het kabinet niets, omdat dat juridisch lastig is en tijd kost om te regelen.

Rutte vraagt de Kamer het ondersteuningsteam nog even de kans te geven om meer ouders te bereiken.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Amerikaanse wetenschappers hebben voor het eerst planten laten groeien in grond die van de maan afkomstig is. De ontdekking dat planten kunnen ontkiemen in de buitenaardse bodem kan van groot belang zijn voor toekomstige ruimtemissies, maar heeft mogelijk ook toepassingen hier op aarde.

NASA wijst erop dat niet alleen astronauten in de toekomst misschien iets hebben aan het onderzoek. Het gebruik van deze ruwe grond zou ook inzichten kunnen geven in hoe planten in een heel andere bodem gekweekt kunnen worden.