2022 tot nu toe zeer droog jaar, wel grote regionale verschillen

Je ziet dat in deze grafiek op de blauwe lijn. De rode lijn laat het neerslagtekort in 2022 zien:

Het zogeheten neerslagtekort (gevallen neerslag min verdamping) wordt berekend van 1 april tot eind september. In de lente en het begin van de zomer is het gebruikelijk dat er een oplopend neerslagtekort ontstaat.

Delen van Nederland kampen opnieuw met droogte. Op veel plaatsen heeft het al weken niet geregend en ook de maand maart was droog. Het aantal maatregelen tegen de droogte groeit, zoals het verhogen van het waterpeil in het IJsselmeer voor de waterwinning. Hoe staat Nederland er precies voor?

Als we kijken naar de periode tot 12 mei, dan is het dus heel normaal als er een neerslagtekort is van rond de 40 millimeter. Dit jaar zitten we daar ruim boven en is het neerslagtekort zo'n 90 millimeter. Daarmee zit 2022 in de top 5 droogste jaren tot nu toe.

Bedenk wel: dit is een gemiddelde van de dertien meetstations die verdeeld over het land staan opgesteld. Er zijn in Nederland flinke verschillen. Zo is op sommige plaatsen het neerslagtekort 'maar' 20 millimeter, zoals in delen van Drenthe en op de Veluwe, terwijl het in de zuidelijke provincies veel groter is.