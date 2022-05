Witte Huis bemoeit zich met tekorten babyvoeding

Het Witte Huis gaat proberen verlichting te brengen in de grote tekorten aan babyvoeding in de VS. Door heel het land worden lege schappen gemeld, veroorzaakt door een stilgevallen fabriek, logistieke problemen en hamsterende ouders.

De problemen begonnen toen in februari bleek dat er twee baby's waren overleden door een bacteriële infectie en twee andere ernstig ziek waren geworden. Volgens warenautoriteit FDA kwam dat mogelijk door een productiefout in een babyvoedingsfabriek in de staat Michigan. De productie werd er stilgelegd en voorraden werden teruggeroepen.

De tekorten die daardoor ontstonden werden nog verergerd door al bestaande leveringsproblemen door corona en het hamsteren van extra blikken flesvoeding door kopers in paniek. Vooral voor kinderen die afhankelijk zijn van speciale varianten, bijvoorbeeld vanwege een allergie, werd de situatie snel nijpend.

"Er zijn mensen die zeven verschillende varianten hebben geprobeerd en eindelijk eentje hadden gevonden die geen spijsverteringsproblemen overlevert", legt een vader uit. "Met hen heb ik echt medelijden, dat je een specifieke voeding nodig hebt en anders je kind niet kunt voeden."

Dagtaak

Jonge vaders en moeders kregen een dagtaak aan zoektochten langs verschillende supermarkten of internetsites. Anderen probeerden via sociale media of familie en vrienden in andere staten aan de voeding te komen. Een vrouw meldde dat ze speciaal naar een andere staat vloog om tien blikken te kopen en er daar achter kwam dat ze was bedrogen.

"Ik snap niet waarom dit zo lang moet duren", zegt een andere gefrustreerde moeder tegen persbureau AP. "Het begon in februari en het is nu al mei. Ik had rekening gehouden met een paar weken, maar het is nu al maanden."

Ondertussen waarschuwen kinderartsen en de warenautoriteit om niet te experimenteren met zelfgemaakte flesvoeding of flessen aan te lengen om de voorraad langer mee te laten gaan. Om de voorraad eerlijk te verdelen beperken verschillende winkelketens het aantal verpakkingen dat kopers mogen meenemen.

Extra import uit Nederland?

Omdat de onrust ook al tot politieke druk op de regering leidt, overlegde president Biden donderdag met producenten als Gerber en Mead Johnson en winkelketens Target en Walmart. Hij drong er bij bedrijven op aan de productie te verhogen en leveranties te stroomlijnen.

Daarnaast hoopt het Witte Huis extra voorraden te kunnen importeren uit bijvoorbeeld Nederland, Mexico, Chili en Ierland. Ook wil de president handhaven op verkopers die proberen een slaatje te slaan uit de tekorten door de prijzen te verhogen.

De stilgelegde leverancier zegt zijn fabriek in twee weken te kunnen herstarten als de autoriteiten daar toestemming voor geven. Dan zal het nog zo'n zes tot acht weken duren voordat de voorraden weer volledig zijn aangevuld.