Aanhoudingen op Sint-Maarten om gesjoemel met noodfonds orkaan Irma

Op Sint-Maarten zijn drie personen aangehouden op verdenking van gesjoemel met geld dat bedoeld was om schade op het eiland te herstellen na orkaan Irma. De politie heeft drie woningen en twee bedrijven doorzocht.

Het eiland werd in 2017 hard getroffen door de orkaan, die met windstoten tot ver boven de 300 kilometer per uur overtrok. Op het Nederlandse deel van het eiland kwamen vier mensen kwamen om, ook op het Franse deel vielen doden. In totaal kwamen in het pad van de orkaan 134 mensen om en werd voor tientallen miljarden schade aangericht.

Nederland stelde een noodfonds in van 500 miljoen euro om de schade te herstellen. De personen die nu opgepakt zijn zouden fraude hebben gepleegd bij herstelwerkzaamheden aan het Princess Juliana International Airport. Ook wordt een persoon verdacht van omkoping.

In november vorig jaar waren in dit omvangrijke onderzoek naar fraude op Sint-Maarten al twee andere personen opgepakt.

Nederland had het noodfonds uit voorzorg ondergebracht bij de Wereldbank. Zo wilde Nederland voorkomen dat het extra geld corruptie in de hand zou werken in het autonome land binnen het koninkrijk.