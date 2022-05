Noord-Korea meldt eerste coronadode, tienduizenden ziek

Noord-Korea heeft zijn eerste coronadode gemeld, een dag nadat het land voor het eerst had gemeld met een uitbraak te maken te hebben. Nog eens vijf andere doden hadden de ziekte mogelijk ook onder de leden, maar dat is nog niet bevestigd.

Staatspersbureau KCNA meldt dat er in het land sinds april 350.000 mensen met symptomen zijn geregistreerd. Op dit moment worden er 187.800 mensen in isolatie behandeld.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezocht afgelopen dag een commandocentrum dat de uitbraak moet bestrijden. Ook werden er op televisie voor het eerst beelden van hem getoond met een mondkapje op.

Streng geïsoleerd

Het land hield twee jaar lang vol dat er nog geen enkel geval van corona in het land was, een bewering die internationale experts onwaarschijnlijk achtten. Noord-Korea besloot aan het begin van de pandemie zichzelf nog verder te isoleren, door grensverkeer en handel te staken en grenswachten opdracht te geven personen die toch de oversteek waagden dood te schieten.

Onbekend is hoe het virus land desondanks is binnengekomen. Het land heeft inmiddels de medische noodtoestand ingesteld. Ook is er een nationale lockdown afgekondigd.

Het is onduidelijk wat die maatregel precies inhoudt: op straat waren vandaag volgens een verslaggever van persbureau AP nog gewoon mensen te zien. Mogelijk is het wel moeilijker te reizen tussen steden.

Buitenlandse hulp

Zuid-Korea heeft inmiddels medische hulp aangeboden, ook omdat de gezondheidszorg in het buurland erbarmelijk is. Ook Peking heeft hulp toegezegd, zoals het Chinese vaccin.