Tik Nadal in aanloop naar Roland Garros, Swiatek boekt 25ste zege op rij

Een verre van fitte Rafael Nadal is in Rome al in de achtste finales naar huis gestuurd. De tienvoudig winnaar ging met 6-1, 5-7, 2-6 onderuit tegen de Canadese nummer zestien van de wereld Denis Shapovalov.

De laatste keren dat Nadal tegen Shapovalov speelde, ging het de Spanjaard al niet makkelijk af. In de kwartfinale van de Australian Open van dit jaar versloeg Nadal de Canadees in vijf sets. De partij duurde ruim vier uur. Vorig jaar in Rome had Nadal in Rome 3,5 uur nodig om Shapovalov op de knieën te krijgen.

Nu leek het na de de eerste set, waarin de Nadal nog als vanouds over het gravel raasde, een makkie te worden. De eerste set hengelde de Spanjaard met gemak binnen met 6-1.