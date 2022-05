Tik Nadal in aanloop naar Roland Garros: 'Leef met blessure, het zit er gewoon'

Een verre van fitte Rafael Nadal is bij het masterstoernooi in Rome al in de achtste finales naar huis gestuurd. De tienvoudig winnaar ging met 6-1, 5-7, 2-6 onderuit tegen Denis Shapovalov, de Canadese nummer zestien van de wereld.

Nadal kan zich nu gaan richten op Roland Garros, dat op 22 mei begint en waar hij op jacht wil gaan naar zijn veertiende titel. De voorbereiding verloopt echter allesbehalve naar wens. Zo miste de Spanjaard het begin van het gravelseizoen door een stressfractuur in een rib en capituleerde hij vorige week in Madrid in de kwartfinales voor zijn landgenoot en rising star Carlos Alcaraz.

Dokter mee naar Roland Garros

De weer opspelende pijn in zijn voet, een chronische kwaal waar Nadal mee kampt, vormt een nieuwe tegenslag. "Het is niks nieuws", vertelde een aangeslagen ogende Nadal erover na zijn nederlaag tegen Shapovalov. "Ik leef met een blessure. Het zit er gewoon."

Vorig jaar kostte de voetblessure hem de tweede helft van het tennisjaar, maar maakte hij een onwaarschijnlijk sterke comeback bij de Australian Open, waar hij zijn 21ste grandslamtitel veroverde - een record. "Wat ik nu vooral nodig heb, is dat ik pijnvrij kan trainen. En tijdens Roland Garros zal ik mijn dokter bij mij hebben. Dat scheelt soms, omdat je er dan wat aan kan doen."