Van Gerwen plaatst zich voor finaleronde Premier League, maar laat dagzege liggen

Van Gerwen verloor in Sheffield van Gerwyn Price. In een spannende finale kwam de Nederlander op een 4-2 voorsprong, maar verloor met 6-5 van de Welshman, de wereldkampioen van 2021, die daardoor nog mag hopen op een plaats bij de beste vier.

Zij zullen op maandagavond 13 juni in Berlijn gaan strijden om de titel, die na de wereldtitel wordt gezien als meest prestigieuze in de dartssport. De winnaar van de Premier League pakt een slordige 323.000 euro.

Ondanks een nederlaag in de finale in Sheffield heeft Michael van Gerwen zich geplaatst voor de eindronde van de Premier League. De darter is na speelronde 14 van de 16 zeker van een plaats bij de bovenste vier. Eerder kwalificeerde koploper Jonny Clayton zich al.

Wade afwezig na hartritmestoornissen

James Wade was afwezig in Sheffield. Hij werd afgelopen weekend niet lekker bij de European Darts Open in Leverkusen en lag even in het ziekenhuis. De 39-jarige Wade had last van hartritmestoornissen, een hoge bloeddruk en duizeligheid.

Hij is inmiddels weer thuis, maar nog niet fit genoeg om te gooien. Daardoor was zijn oorspronkelijke tegenstander Joe Cullen automatisch geplaatst voor de halve finales in Sheffield.