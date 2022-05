Rechter bevestigt: ophalen IS-vrouwen noodzakelijk voor vervolging

De rechtbank heeft opnieuw vastgesteld dat Nederland een groep IS-vrouwen met hun kinderen moet terughalen uit Syrië, als het OM het recht op vervolging van de vrouwen niet wil verspelen. De rechtbank in Rotterdam bepaalde in een besloten zitting dat twaalf vrouwen en hun 29 kinderen binnen vier maanden moeten worden opgehaald.

Een woordvoerder van de rechtbank bevestigde tegenover de NOS de uitspraak na berichtgeving in De Telegraaf.

Nederland wil vrouwen die naar Syrië zijn gegaan om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS vervolgen. Om de vrouwen in staat te stellen zich te verdedigen, is het noodzakelijk dat ze naar Nederland worden gehaald, zo werd eerder in vergelijkbare rechtszaken bepaald. In het vonnis van vandaag is dat bevestigd. Niet eerder sprak de rechter zich over zo'n grote groep uit.

In de eerdere zaken werd steeds een termijn van zes maanden genoemd om de vrouwen hierheen te halen. De Rotterdamse rechter heeft nu bepaald dat het binnen vier maanden moet.

Ilham B.

Eerder dit jaar haalde Nederland vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen op uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en/of het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Het kabinet voelde niets voor het terughalen van de vrouwen, maar besloot er toch toe omdat het het recht op vervolging niet wilde verspelen.

Gisteren eiste het Openbaar Ministerie 8 jaar cel tegen IS-vrouw Ilham B. voor deelname aan een terroristische organisatie. Zij was de eerste vrouwelijke Syriëganger die de Nederlandse overheid ophaalde uit Syrië.