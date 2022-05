Tottenham Hotspur breekt Arsenal en aast op Champions League-plek van rivaal

De derby van Noord-Londen is voor Arsenal geëindigd in een dramatische voetbalavond. Arsenal had juist een flinke tik willen uitdelen aan rivaal Tottenham Hotspur, maar kreeg daarvoor in de plaats een enorme dreun op de neus, na een duel waarover lang zal worden nagepraat.

Bij winst had Arsenal Spurs afgeschud in de strijd om plaats vier en daarmee een Champions League-ticket bemachtigt. Mede dankzij twee goals van Harry Kane en een vroege rode kaart voor Arsenal-speler Rob Holding won Spurs met 3-0 en nadert het Arsenal met nog twee duels te gaan tot één punt.